Белгородца подозревают в попытке сжечь дом односельчанина вместе с хозяином

Происшествие случилось в одном из сел Красногвардейского района. По версии следствия, 52-летний местный житель пытался сжечь дом односельчанина вместе с хозяином. По предварительным данным, злоумышленник не раз подворовывал у знакомого, из-за этого между мужчинами и произошел конфликт. Затаив обиду, подозреваемый ночью пришел к дому оппонента, заблокировал входную дверь бревном и поджег при помощи горюче-смазочной смеси, которую принес с собой. По счастливой случайности, трагедии удалось избежать. Проснувшийся хозяин обнаружил пожар, сам потушил его и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что в отношении жителя Красногвардейского района возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью общеопасным способом и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Сейчас он задержан. Следствием назначен комплекс экспертиз, в том числе психиатрическая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СК также сообщили, что будут ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.