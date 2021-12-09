Белгород-Арена названа лучшим спортивным объектом страны

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал у себя в соцсети о подведении итогов Национальной спортивной премии 2021 года. Лучшим спортивным объектом страны признали открывшуюся в минувшем мае Белгород-Арену. Она вмещает до десяти тысяч зрителей и на сегодняшний день представляет собой самое масштабное культурно-спортивное сооружение в Черноземье.

В номинации «Лучший субъект Российской Федерации» (за вклад в развитие спорта») Белгородская область заняла второе место. Такой же результат у выдающегося белгородского волейболиста Сергея Тетюхина в номинации «Эпоха в спорте».

- Это одна из самых главных наград в области спорта в России, учрежденная Правительством страны. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводят итоги года и называют лучших в 11 номинациях, – отметил Вячеслав Гладков.

В правительстве региона также добавили, что из пяти конкурсантов, представлявших регион в Национальной спортивной премии, трое стали финалистами и завоевали награды.