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Общество8 декабря 2021 13:51

В Белгородской области сотрудников ГИБДД перевели на усиленный вариант несения службы

Количество нарядов на дорогах региона увеличится.
Анастасия Лемешко
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В Управлении МВД России по Белгородской области сообщили, что с 8 декабря Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы. Это значит, что количество нарядов на дорогах региона увеличится. В городах и районах уже с четверга начнут проводить рейды. Помогать инспекторам ГИБДД будут и другие службы.

Полицейские обещают уделить внимание использованию пешеходами световозвращателей при движении в темное время суток по загородным трассам, а также выявлению пьяных на дорогах. В местах массового скопления людей, а также на пешеходных переходах выставят дополнительные посты. Будет работать и скрытый контроль, основная задача которого - выявлять правонарушения, связанные с выездом на встречную полосу.