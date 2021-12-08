В Белгородской области сотрудников ГИБДД перевели на усиленный вариант несения службы

В Управлении МВД России по Белгородской области сообщили, что с 8 декабря Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы. Это значит, что количество нарядов на дорогах региона увеличится. В городах и районах уже с четверга начнут проводить рейды. Помогать инспекторам ГИБДД будут и другие службы.

Полицейские обещают уделить внимание использованию пешеходами световозвращателей при движении в темное время суток по загородным трассам, а также выявлению пьяных на дорогах. В местах массового скопления людей, а также на пешеходных переходах выставят дополнительные посты. Будет работать и скрытый контроль, основная задача которого - выявлять правонарушения, связанные с выездом на встречную полосу.