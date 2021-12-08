«Педагогический дебют – 2021»: учитель математики из Белгородской области вышла в финал всероссийского конкурса

Татьяна Еремеенкова. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

Учитель математики из Белгородской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса. Татьяна Еремеенкова из Дубовской школы с углубленным изучением отдельных предметов заняла третье место в номинации «Молодые учителя». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс проводится ежегодно с 2006 года с целью создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов. В нем принимают участие учителя, стаж которых не превышает пяти лет, со всей страны. В этом году было заявлено 706 участников из 69 субъектов России.

На протяжении трех конкурсных этапов педагоги разрабатывали проекты, рассказывали о своем опыте работы, проводили открытые занятия и мастер-классы для обучающихся, родителей и учителей.

В прошлом году Татьяна Еремеенкова стала лучшим педагогом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» в номинации «Педагогический дебют». В рамках испытательных состязаний продемонстрировала огромное количество новых форм, методов и приемов, которые направлены на развитие универсальных учебных действий.