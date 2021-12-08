До середины декабря такие встречи проведут во всех школах района. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

В белгородских школах дегустируют блюда из нового меню для учащихся. Его разработали по региональному стандарту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дегустацию провели для родителей учащихся Краснояружской средней школы №2, представителей администрации муниципалитета, депутатского корпуса и общественности.

На суд родителей и гостей представили часть обновленного школьного меню, состоящую из нескольких видов завтраков, первых блюд, овощных салатов и напитков. Участники дегустации смогли оценить вкусовые и внешние качества нового школьного питания.

- Очень рада, что предоставили такую возможность самой попробовать еду, которой с нового года будут кормить наших детей, - заявила мама учащихся Краснояружской СОШ №2 Елена Кириченко. - Отрадно, что в рационе ребят появится еще больше витаминов. Хочу отметить, что меню сбалансированное и очень вкусное.

До середины декабря такие встречи проведут во всех школах района. Родители смогут продегустировать блюда, которыми начнут питаться их дети с января 2022 года.