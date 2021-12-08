Абонент может представиться любым именем или вообще не сообщать его, при этом телефонный номер не фиксируется. Фото: Александр РОГОЗА

На Белгородчине работает экстренная служба психологической помощи для детей и подростков. Единый федеральный номер телефона доверия – 8-800-2000-122. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Специалисты оказывают помощь круглосуточно и без выходных. Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный. Консультации проводят психологи. Они дают советы детям, подросткам, родителям, педагогам по любым вопросам, которые касаются развития, обучения, воспитания детей, и оказывают психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях.

Задача психолого-консультанта – снять эмоциональное напряжение, снизить переживания, которые испытывает звонящий, и уберечь подростка или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.

Абонент может представиться любым именем или вообще не сообщать его, при этом телефонный номер не фиксируется. Ребенок или его родитель может открыто говорить о том, что его беспокоит, тревожит, не называя свои координаты. О содержании разговора будет знать только звонящий и консультант.