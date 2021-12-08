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Общество8 декабря 2021 9:33

На Белгородчине работает экстренная служба психологической помощи для детей и подростков

Специалисты на связи круглосуточно и без выходных
Алексей СЕРГУНИН
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Абонент может представиться любым именем или вообще не сообщать его, при этом телефонный номер не фиксируется.

Абонент может представиться любым именем или вообще не сообщать его, при этом телефонный номер не фиксируется.

Фото: Александр РОГОЗА

На Белгородчине работает экстренная служба психологической помощи для детей и подростков. Единый федеральный номер телефона доверия – 8-800-2000-122. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Специалисты оказывают помощь круглосуточно и без выходных. Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный. Консультации проводят психологи. Они дают советы детям, подросткам, родителям, педагогам по любым вопросам, которые касаются развития, обучения, воспитания детей, и оказывают психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях.

Задача психолого-консультанта – снять эмоциональное напряжение, снизить переживания, которые испытывает звонящий, и уберечь подростка или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.

Абонент может представиться любым именем или вообще не сообщать его, при этом телефонный номер не фиксируется. Ребенок или его родитель может открыто говорить о том, что его беспокоит, тревожит, не называя свои координаты. О содержании разговора будет знать только звонящий и консультант.