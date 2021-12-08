Карантинные справки для белгородских школьников будут выдавать в электронном виде

Пока сервис запущен в пилотном режиме на базе детской поликлиники №1 и всех школ Белгорода. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Родителям больше не придется ходить в медучреждения за бумажными справками, подтверждающими перенесенный ребенком карантин, а работникам медорганизаций – вручную обрабатывать все эти данные.

Уже с этой недели справки о перенесенном карантине белгородским школьникам могут выдавать онлайн. Пока сервис запущен в пилотном режиме на базе детской поликлиники №1 и всех школ Белгорода.

Данные о перенесенном карантине будут автоматически передаваться в информационную систему «Виртуальная школа».

- Это поможет сократить очереди в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, - уверен глава региона Вячеслав Гладков. Также система исключит фальсификации - данные будут приходить напрямую, справку невозможно подделать. Сервис будем тестировать всю эту неделю, если не возникнет никаких сложностей, мы масштабируем его на все медучреждения и школы Белгорода, и будем рассматривать возможность распространения и на другие города и районы.

- Новая услуга не только сэкономит время и силы всем участникам процесса, но и сократит физические контакты между людьми, - полагает начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников.

Отметим, что ранее был запущен сервис по онлайн-оформлению справок о больничных детей. Он также на данный момент работает в пилотном режиме на базе детской поликлиники №1 и всех школ Белгорода, а уже в начале следующей недели его планируют распространить на все медучреждения и школы Белгорода.