В Белгородской области льготникам бесплатно доставляют лекарства

На Белгородчине стартовал проект по доставке лекарств льготникам. Предполагается, что это позволит сократить количество визитов в поликлиники и сделать жизнь получателей комфортнее.

- Белгородская область – первый регион в России, в котором запущена такая программа, - сообщил губернатор Вячеслав Гладкова.

Воспользоваться услугой могут больше 80 тысяч жителей региона. Для этого белгородцы, которые получают лекарства как по федеральной, так и по региональной льготе, при обращении к врачу за рецептом должны заполнить согласие на доставку препаратов.

- Для каждого их них это уникальная возможность не только сэкономить время, но и сохранить здоровье! Начиная с декабря, осуществляется доставка по рецептам, выписанным в ноябре, - отметил Вячеслав Гладков.