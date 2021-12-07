В Белгородской области не планируют сдвигать сроки строительства инфекционных центров

Вице-губернатор – начальник регионального депстроя Владимир Базаров рассказал, как продвигаются работы по возведению в Белгородской области двух инфекционных центров. По его словам, сроки строительства остаются прежними. Объект в Яковлевском городском округе по-прежнему планируют сдать 25 декабря. Несмотря на некоторые отставания от графика, к этому времени центр должны начать передавать медикам.

В качестве подрядчика выступает компания, занимавшаяся строительством аналогичных центров в Башкирии. Сейчас на стройке круглосуточно трудятся до 170 человек, и в ближайшие дни их количество увеличится до 250. Как рассказал Владимир Базаров, из Башкирии уже едет бригада сборщиков.

При строительстве центра в Старооскольском горокруге потребовалось выполнить большое количество земляных работ. Здесь объект сдадут несколько позже - в январе.