В среду в Белгородской области ожидается до пяти градусов тепла и туман

Завтра в Белгородской области возможен туман и гололедица. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 8 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода. Существенных осадков синоптики жителям региона не обещают. Местами возможен туман, так что водителям следует быть особенно осторожными. Есть и еще одна угроза – ночью может образоваться гололедица.

Ветер завтра будет дуть юго-восточный со скоростью семь-двенадцать метров в секунду. Температура воздуха в Белгородской области ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем от 0 до 5 градусов тепла.

В Белгороде ночью - от 1 до 3 градусов тепла, днем - от 3 до 5 градусов тепла.