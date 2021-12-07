В Белгородской области пьяный водитель фуры слетел с дороги

фото: УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Происшествие случилось в понедельник, 6 декабря, около четырех часов дня на пятнадцатом километре трассы «Короча – Губкин – граница Курской области». По предварительным данным, 36-летний водитель фуры «Вольво», зарегистрированный в Рязанской области, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.

- В ДТП никто не пострадал. На момент происшествия автомобиль, до этого перевозивший битум, был уже разгружен, - сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Тут же выяснилось, что мужчина сел за руль нетрезвым. Автоинспекторы выписали ему протокол. Теперь шоферу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.