Белгородцы могут окунуться в атмосферу зимнего Белгорода 70-х и 80-х годов

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В преддверии Нового года в Белгороде открылась фотовыставка «Когда сугробы были большими». На ней представлены снимки заслуженного работника культуры РСФСР Анатолия Бурьбо. Черно-белые фотографии перенесут посетителей в атмосферу советского прошлого нашего города. В те годы детей было сложно заставить усидеть дома. На снимках, сделанных в 1970-1980-е годы, они резвятся в сугробах, играют в снежки, катаются на санках, коньках и лыжах, играют в хоккей, лепят снеговиков.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Экспозиция представлена в малом зале фотогалереи имени В.А. Собровина и на стендах Белгородском Арбате – по ул. 50-летия Белгородской области, - рассказали в администрации города.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Автор этих атмосферных снимков больше пятидесяти лет посвятил фотожурналистике. Его работы участвовали более чем в семидесяти различных международных и всесоюзных конкурсах, выставках, печатались в фотожурналах Европы, Азии, Америки и Австралии. Анатолий Бурьбо удостоен звания «Мастер высшего класса». Ему первому из фотографов Белгородской области в 1990 году было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».