Белгородские росгвардейцы напомнили детям о безопасности на дорогах

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгородском районе сотрудники военной автомобильной инспекции Управления Росгвардии региона провели с подшефными кадетами акцию «Соблюдение ПДД – залог безопасности на дорогах». Автоинспекторы рассказали ребятам о причинах возникновения ДТП с детьми, напомнили, как правильно переходить дорогу по нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам. Также они разъяснили кадетам значение некоторых дорожных знаков. Чтобы материал лучше усвоился, росгвардейцы повели для школьников викторину.

Демонстрация машины военной автоинспекции и патрульного автомобиля вневедомственной охраны Росгвардии стала самой запоминающейся частью занятий для кадетов. Ребята смогли посидеть за рулем спецавтомобилей и попробовать передать сообщение по громкоговорящему устройству.

В завершение встречи сотрудники ВАИ вручили участникам мероприятия подарочные календари и призвали школьников развивать дорожную культуру, проявлять взаимоуважение по отношению ко всем участникам дорожного движения.