«Открытие»: делимся простыми секретами успешного бизнеса

В ходе мероприятия успешные предприниматели поделятся со слушателями своим опытом и лайфхаками.

Тема шоу – Digital-продвижение. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса показывает, что доля компаний, размещающих рекламу в интернете, неуклонно растет. Но не многие сразу получают заметный эффект из-за ограниченного бюджета и отсутствия знаний и навыков.

На шоу зрителям представят только практические кейсы – они узнают, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.

Партнером нового бизнес-шоу станет Яндекс.Бизнес, Заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса расскажут о развитии онлайн-технологий в сфере продвижения и рекламы.

Участие в бизнес-шоу бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте www.openmsb.ru..