В белгородских больницах потребление медицинского кислорода сократилось до 30 тонн в сутки

Этой осенью объем потребляемого кислорода в медицинских учреждениях Белгородской области в пиковые дни доходит до 55 тонн в сутки. Сейчас эта цифра значительно уменьшилась. По данным регионального депздрава, потребление медицинского кислорода сократилось до 30 тонн в сутки. Сбоев по его поставке нет. Сообщается, что все пациенты получают кислород в необходимом количестве.

- Кислород – это медицинский препарат, и он назначается только по рекомендациям врача. Самостоятельно не применяется, потому что есть определенные параметры, с какой дозировкой и при какой ситуации он должен подаваться. Как и у любого лекарственного препарата передозировка может вызвать патологические реакции в организме, – отметил начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников.