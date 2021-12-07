Количество заболевших с начала пандемии в Белгородской области перевалило за 75 тысяч

По данным на 7 декабря, в Белгородской области за сутки коронавирусом заболели еще 336 человек. При этом выздоровели почти вдвое больше – 658. Умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19. Это три жительницы Старооскольского городского округа 1945, 1951 и 1951 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1949 года рождения, два жителя Белгорода 1939 и 1963 годов рождения, жительница областного центра 1941 года рождения и житель Тюменской области 1960 года рождения.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 75196 человек. Выздоровели 62606. Умерли 1591.

Госпитализированы сейчас 2396 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся семьдесят.

Как ранее сообщалось, уровень заболеваемости в регионе не снижается, но вместе с тем количество тяжелых пациентов, нуждающихся в госпитализации, уменьшилось. В связи с этим ряд медицинских учреждений постепенно возвращается к плановому оказанию помощи.