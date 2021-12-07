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Общество7 декабря 2021 7:19

Следком проверит информацию об осквернении Вечного огня в Белгородской области

Как следует из публикаций в сети Интернет, его забросали пивными банками
Анастасия Лемешко
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В сети Интернет появилась информация о том, что 4 декабря неизвестные потушили в городе Алексеевке Вечный огонь, забросав его пивными банками. На сообщения уже отреагировал региональный Следком. В ведомстве сообщили, что доследственная проверка уже проводится.

- Органы Следственного комитета России всегда принципиально и незамедлительно реагируют на факты осквернения мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

По данным ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личности правонарушителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.