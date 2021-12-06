МХК «Белгород» вновь победил в Новомосковске

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» переиграл в Новомосковске «АКМ-Юниор» - 3:2.

По разу в составе гостей отличились Александр Агапкин (6-я, 1:0), Егор Домничев (37-я, 2:1) и Алексей Рудаков (55-я, 3:2).

Таким образом, наши парни одержали шестую кряду гостевую победу. 23 и 24 октября белгородцы дважды одолели в Брянске местный одноименный клуб (4:1 и 5:2), 25 и 26 ноября победили в Курске «Сокол» (7:3, 4:3). А днем ранее одолели «АКМ-Юниор» (4:2).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 29 очков после 20-ти игр при разнице шайб 73:57. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (35), «ЭкоНива-Бобров» (33), «Россошь» (30). В ТОП-5 также входит и «Брянск» (27).

Теперь 9 и 10 декабря белгородцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Динамо-576». Начало матчей в 17:00.