Белгородские танцоры – победители престижного турнира

Фото из личного архива героев публикации.

Традиционные соревнования по спортивным бальным танцам «Московия» проводятся уже в седьмой раз. В течение двух дней их участники в различных возрастных категориях – дети, юниоры, молодежь и взрослые – боролись за награды, представляя судьям свои танцевальные таланты.

Честь Белгородчины в категории «Дети-1» защищали третьеклассники Есения Милюкина и Ян Исаев. Ребята выступили так здорово, что в итоге завоевали медали высшего достоинства, опередив 11 пар соперников. Есения и Ян стали двукратными золотыми призерами турнира среди участников в возрасте до 9 лет.

Эта пара - воспитанники танцевально-спортивного клуба «Нюанс» при Белгородском доме детского творчества. Все премудрости бального танца ребята постигают под руководством педагогов Александры Винаковой и «Отличника народного просвещения» Ольги Самыгиной. Стоит заметить, что юные таланты целеустремленно и уверено идут к успеху: ранее они неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов Белгородской, Курской и Воронежской областей.