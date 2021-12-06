Сотрудник белгородского ОМОНа четверть века является донором крови

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В воскресенье, 5 декабря, отмечался Международный день волонтера. Это не профессия, а скорее призвание. Главное, что объединяет людей, участвующих в добровольческой деятельности – желание помогать людям. А фронт работ включает множество направлений.

Среди добровольцев есть и правоохранители. Так за три года участия в проекте «От сердца к сердцу» росгвардейцы сдали больше девяти литров крови. За это время к акции присоединились около четырнадцати тысяч сотрудников и военнослужащих ведомства. Порядка двухсот из них - Почетные доноры России.

К примеру, сотрудник белгородского ОМОНа Геннадий Волошенко является донором крови уже больше 25 лет. Будучи участником боевых действий, он не понаслышке знает, как порой важна донорская кровь. Во время участия в одной из таких акций выяснилось, что его кровь подходит для переливания ребенку с онкологическим заболеванием, находящемуся в реанимации.

- Росгвардейцы сдают кровь, как по индивидуальным календарям доноров, так и всегда отзываются на просьбы врачей и в срочном порядке приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающегося в ней пациента, - рассказали в пресс-службе ведомства.