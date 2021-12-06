Белгородский Роспотребнадзор прокомментировал продление действия QR-кодов

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом на 5 декабря по Белгородской области составляют 0,45 при среднероссийском 0,33. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области прокомментировали продление действия QR-кодов до 20 декабря, о котором сегодня сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Несмотря на то, что в целом за последние пять недель наблюдается снижение по заболеваемости ОРВИ в регионе, по данным за последнюю неделю эпидпорог превышен по всем возрастным группам и наиболее выражен среди белгородцев от семи до 14 лет.

- Последняя неделя по сравнению с предыдущей показала рост по заболеваемости ОРВИ, - сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Белгородской области Лариса Пузанова. - Учитывая риски в общих показателях, мы рекомендовали правительству Белгородской области продлить режим ограничений еще на две недели.

Кроме того, на территории региона по-прежнему сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией.

- На сегодня показатели среднесуточной заболеваемости коронавирусом в нашем регионе на уровне среднероссийских, - пояснила чиновница. - Но не стоит забывать, что в эту цифру достаточно большой вклад вносят такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и другие. Темпы прироста заболеваемости на 5 декабря по Белгородской области составляют 0,45 при среднероссийском 0,33. По охвату тестирования за последнюю неделю показатель по нашей области – 311 при норме – 300.

Улучшилась ситуация в Белгородской области и по заболеваемости внебольничными пневмониями. Пациентов с таким диагнозом стало меньше. В регионе снизилась загруженность коечного фонда, впервые за долгое время ковид-госпитали переводят в плановый режим работы.