«Голос войны»: в Белгородской области состоялся фестиваль солдатской и военно-патриотической песни

Гала-концерт фестиваля провели в поселке Комсомольский. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

В Белгородском районе состоялся всероссийский фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Голос войны». Конкурс собрал более 300 участников из пяти регионов РФ

Выступавших разделили на шесть групп, чтобы снизить социальные контакты. Также у участников были средства индивидуальной защиты, QR-коды (или ПЦР тесты).

- Вы – будущее России. Рад, что вы – патриоты нашей великой страны, - обратился к участникам глава районной администрации Владимир Перцев. - В Белгородском районе много патриотических объединений. Я благодарен их руководителям и участникам за деятельность.

Гала-концерт фестиваля провели в поселке Комсомольский. Участники еще раз продемонстрировали свои лучшие номера, отобранные жюри, и получили заслуженные награды.

Обладателем гран-при конкурса в этом году стала Яна Гецел из Шебекинского городского округа. Она занимается музыкой 12 лет, а в 2019 году уже принимала участие в фестивале и стала лауреатом второй степени. В этот раз Яна исполнила композицию «Дороженька» без музыкального аккомпанемента и произвела на жюри большое впечатление.

- Эта песня тронула мою душу, помогла мне проникнуться атмосферой тех времен и передать эмоции зрителям, - пояснила Яна. - Большое спасибо организаторам и жюри фестиваля, которые смогли провести мероприятие на высоком уровне, – рассказала Яна.

В следующем году «Голос войны» отметит свой первый юбилей – фестивалю исполнится пять лет.