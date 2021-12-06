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Общество6 декабря 2021 12:12

7 декабря на Белгородчине ожидаются сильный снег и гололед

Скорость ветра составит до 13-ти метров в секунду
Алексей СЕРГУНИН
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Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.

Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 7 декабря на территории региона будет облачно. Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем временами дождь. Ветер юго-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от двух до семи градусов тепла.

В Белгороде ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем – от четырех до шести градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в зимнее время года. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные условия. В условиях сильного снегопада воздержитесь от поездок в ночное время.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о том, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - «112».