7 декабря на Белгородчине ожидаются сильный снег и гололед

Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 7 декабря на территории региона будет облачно. Ночью временами осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем временами дождь. Ветер юго-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от двух до семи градусов тепла.

В Белгороде ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем – от четырех до шести градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в зимнее время года. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные условия. В условиях сильного снегопада воздержитесь от поездок в ночное время.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о том, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - «112».