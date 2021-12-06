Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших дебетовых карт для пенсионеров

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт для пенсионеров в октябре 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру.

Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-100 по активам на 01.10.2021 г. В десятку лучших вошла карта Банка Уралсиб «Почетный пенсионер» с бесплатным обслуживанием, доходом на остаток 4,5% годовых и кешбэком до 3%.

При составлении рейтинга были проанализированы такие критерии, как стоимость обслуживания карты и условия бесплатного обслуживания при выполнении требований банка, получение дохода на остаток средств по карте, проценты начисления кешбэка на все покупки и в специальных категориях товаров и услуг с повышенной ставкой, максимальная сумма возврата, которая может быть начислена обратно на счет в течение месяца.

Ознакомиться с полными условиями карты «Почетный пенсионер» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.