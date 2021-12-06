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Звезды6 декабря 2021 11:00

Школьница из Белгородской области победила на международном конкурсе

Работа Софии Крамской отмечена в номинации «Изобразительное искусство»
Алексей СЕРГУНИН
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София Крамская. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

София Крамская. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Обучающаяся Центра детского творчества Грайворона София Крамская выиграла международный конкурс детского творчества «Дипломатия Дружбы – 2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В номинации «Изобразительное искусство» школьница (она занимается под руководством педагога Софии Левченко) представила работу под названием «Дружба без границ».

Конкурсная работа Софии «Дружба без границ». Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Конкурсная работа Софии «Дружба без границ». Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Полторы тысячи российских школьников и почти 13 тысяч участников из Китая представили на конкурс комиксы, рисунки, фотографии, видеоролики и анимации. Жюри определило по 50 лучших работ из каждой страны, победителям вручили дипломы. В их числе – и наша София. Конкурс прошел в формате телемоста между Россией и Китаем.