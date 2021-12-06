Александр Сергиенко прокомментировал свой уход с поста главы Старооскольского округа

Напомним, недавно стало известно о том, что глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко покидает свой пост. Сообщается, что он переходит на новое место работы. Сам он в соцсети так прокомментировал уход:

- У каждого из нас наступает момент, когда нужно двигаться дальше. Сфере муниципального управления я посвятил тринадцать лет. И считаю, что посвятил не зря. Однако сейчас время больших перемен. Перемен для всей Белгородской области. И в Старом Осколе возглавить их должны другие люди - молодые, амбициозные, яркие, - отметил Александр Сергиенко.

По его словам, решение о завершении работы в органах местного самоуправления далось ему непросто.

- Четыре года работы в Старом Осколе стали ярким финалом моей карьеры. Они были насыщенными. Много трудностей, много вызовов, но достижений, на мой взгляд, было больше, - написал Александр Сергиенко.

Он также рассказал, что думает о будущем руководителе. Как ранее сообщалось, врио главы администрации Сторооскольского городского округа станет Андрей Чесноков, до этого руководивший Яковлевским городским округом.

- Пост, который я покидаю, займет опытный, открытый и не менее ответственный человек. Поддержите его, поверьте в него, как когда-то поверили в меня, - обратился к старооскольцам Александр Сергиенко.

Он также поблагодарил жителей городского округа за доверие, свою команду за эффективную работу, а бизнес-сообщество за поддержку.

- Старый Оскол навсегда в моем сердце, - завершил свой пост в соцсети Александр Сергиенко.