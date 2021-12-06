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Общество6 декабря 2021 9:52

В Белгороде на женщину в лифте напал грабитель

Полицейские задержали подозреваемого
Анастасия Лемешко
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На днях в полицию обратилась 27-летняя жительница Белгорода. Она сообщила, что на нее в лифте напал незнакомец. Зажав женщине рот рукой, он потребовал отдать все ценной. К счастью, в этот момент лифт остановился между этажами. Белгородка сумела вырвать и убежать.

Участковые уполномоченные задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый за наркотики мужчина. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж с применением насилия. Злоумышленнику грозит лишение свободы.