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Общество6 декабря 2021 10:04

В Белгородской области появилась творческая зона для проведения регистрации браков

Ее оборудовали в селе Головчино Грайворонского городского округа
Алексей СЕРГУНИН
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Первыми молодоженами, связавшими себя узами брака в новом зале, стали Даниил и Елизавета Ерпелевы. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Первыми молодоженами, связавшими себя узами брака в новом зале, стали Даниил и Елизавета Ерпелевы. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

В Белгородской области появилась творческая зона для проведения регистрации браков. Ее оборудовали в селе Головчино Грайворонского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый зал бракосочетания находится на втором этаже центра. Здесь, среди высоких колонн, расположили свадебную ширму, украшенную цветами и гирляндами из акриловых бусин. Декоративные свечи с теплым светом наполняют помещение особой атмосферой.

Первыми молодоженами, связавшими себя узами брака в новом зале, стали Даниил и Елизавета Ерпелевы.