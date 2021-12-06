Первыми молодоженами, связавшими себя узами брака в новом зале, стали Даниил и Елизавета Ерпелевы. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

В Белгородской области появилась творческая зона для проведения регистрации браков. Ее оборудовали в селе Головчино Грайворонского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый зал бракосочетания находится на втором этаже центра. Здесь, среди высоких колонн, расположили свадебную ширму, украшенную цветами и гирляндами из акриловых бусин. Декоративные свечи с теплым светом наполняют помещение особой атмосферой.

Первыми молодоженами, связавшими себя узами брака в новом зале, стали Даниил и Елизавета Ерпелевы.