Еще 59 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 2731-го госпитализированного 70 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще девять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1948 года рождения, житель Белгорода 1940 года рождения, житель Белгородского района 1954 года рождения, житель Яковлевского городского округа 1964 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Валуйского городского округа 1955 года рождения и житель Белгородского района 1952 года рождения, проходившие лечение в Чернянской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - житель Старооскольского городского округа 1946 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1953 года рождения, житель Валуйского городского округа 1967 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице

За это же время 334 пациента заболели, а выздоровели – 59.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 74860 человек, выздоровели – 61948, умерли – 1583.

Сейчас из 2731-го госпитализированного 70 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

29870 белгородцев - на самоизоляции, 23603 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 218879 - сняты с самоизоляции.