Белгородца ранили из винтовки и бросили умирать на дороге

По предварительным данным, вечером 3 декабря под Белгородом на обочине дороги обнаружили 34-летнего мужчину с ранением от винтовки. Он еще был жив. Прохожие вызвали скорую помощь. Раненого доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 53-летний житель села Киселевка Белгородского района. По версии следствия, накануне в его доме проходило застолье. Посиделки закончились конфликтом. Хозяин в пылу ссоры схватил винтовку и выстрелил в голову своему гостю. Чтобы скрыть следы преступления, раненого вывезли из дома и оставили на обочине дороги.

По данным регионального Следкома, возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.