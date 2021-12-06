Белгородка погасила долг по алиментам, чтобы избежать ареста

Приставы нашли подход к забывчивой родительнице. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Согласно решению суда жительница Староосколького района должна ежемесячно выплачивать алименты в размере 25-ти процентов всех видов заработка. Но мать игнорировала эту обязанность и материально сыну не помогала, в результате чего долг превысил 154 тысячи рублей.

И все же сотрудники УФССП России по Белгородской области нашли подход к забывчивой родительнице. Ее принудительно доставили в подразделение судебных приставов, где рассказали о последствиях, которые ей грозят в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

- Дабы избежать штрафа, обязательных работ или административного ареста, она в этот же день оплатила всю задолженность по алиментам, - сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

При этом женщина пообещала судебному приставу-исполнителю, что впредь не допустит образования задолженности и будет добросовестно исполнять требования исполнительного документа.