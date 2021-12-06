В Белгороде несколько дней искали 15-летнюю девушку

По данным УМВД региона, пятнадцатилетняя девушка ушла из дома 30 ноября. Несколько дней не было известно, где она находится. Над розыском работали сотрудники органов внутренних дел и Следственного комитета, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В пятницу, 3 декабря, оперативникам удалось выяснить место нахождения юной жительницы областного центра. Известно, что девушка находилась в Белгороде. Подробности ее исчезновения не сообщаются. По данным полиции, опасности для жизни несовершеннолетней нет.