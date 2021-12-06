Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 7:38

В Белгороде несколько дней искали 15-летнюю девушку

Полицейским и следователям удалось установить место ее нахождения
Анастасия Лемешко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

По данным УМВД региона, пятнадцатилетняя девушка ушла из дома 30 ноября. Несколько дней не было известно, где она находится. Над розыском работали сотрудники органов внутренних дел и Следственного комитета, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В пятницу, 3 декабря, оперативникам удалось выяснить место нахождения юной жительницы областного центра. Известно, что девушка находилась в Белгороде. Подробности ее исчезновения не сообщаются. По данным полиции, опасности для жизни несовершеннолетней нет.