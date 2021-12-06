Уровень заболеваемости в области по-прежнему высокий, хоть и наблюдается некоторая стабилизация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белгородской области продлят работу системы QR-кодов до 20 декабря. Об этом в своих соцсетях сообщил сегодня губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, уровень заболеваемости в области по-прежнему высокий, хоть и наблюдается некоторая стабилизация. Важно, что снижается количество тяжелых случаев, увеличился свободный коечный фонд в госпиталях.

На это повлияли принятые ограничения, а также комплексная работа системы здравоохранения. Выделение поликлиники под амбулаторный ковид-центр и открытие отделений неотложной помощи, введение единой горячей линии 122, рост числа выездных бригад, а также возможность для жителей электронного закрытия больничных.

- В конце ноября у нас начался рост числа заболевших ОРВИ, эпидпорог превышен на 40 процентов, - отметил Вячеслав Гладков. - По подтвержденному ковиду тоже отсутствует динамика снижения, есть только стабилизация (почти 2 500 подтвержденных случаев в неделю). Учитывая все риски, Роспотребнадзор рекомендует продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Считаю необходимым прислушаться к этой рекомендации.