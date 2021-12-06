В Белгородской области обновили пять детских игровых площадок

Всего в этом году в регионе обустроили 284 детских площадки. Фото пресс-службы администрации Борисовского района.

- В Борисовском районе обновили пять детских игровых площадок, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Установка игровых зон в селах Хотмыжск, Стригуны и поселке Борисовка обошлась в 8,5 миллионов рублей.

В Стригунах современный комплекс установили на месте старой детской площадки возле храма Трех Святителей. Местом для второй площадки выбрали начало села Порубежное, здесь же в этом году построили дома для детей-сирот.

В селе Хотмыжск игровой комплекс обустроили на улице Климова, где расположены более 40 домов, и почти в каждом из них проживают дети дошкольного и школьного возрастов.

В районном центре новым игровым комплексом дополнили уже имеющийся детский городок, расположенный возле Центра культурного развития «Борисовский», а вторую площадку установили на улице Коммунистическая, это район новостроек.

Отметим, что всего в этом году в регионе обустроили 284 детских площадки.