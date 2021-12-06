Белгородские хоккеисты одержали пятую гостевую победу кряду

Сегодня белгородцы проведут в Новомосковске повторный матч с «АКМ-Юниор». Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» переиграл в Новомосковск «АКМ-Юниор» - 4:2.

Дубль в составе гостей оформил Егор Домничев (20-я, 2:2, 57-я – 4:2), ставший самым полезным игроком встречи. В его активе также две результативных передачи.

По разу точными бросками отметились Кирилл Тютченко (4-я, 1:1) и Денис Присталов (52-я, 3:2).

Таким образом, наши парни одержали пятую кряду гостевую победу. 23 и 24 октября белгородцы дважды одолели в Брянске местный одноименный клуб (4:1 и 5:2), а 25 и 26 ноября победили в Курске «Сокол» (7:3, 4:3).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 27 очков после 19-ти игр при разнице шайб 70:55. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (35), «ЭкоНива-Бобров» (33), «Россошь» (30). В ТОП-5 также входит и «Брянск» (27).

Сегодня белгородцы проведут в Новомосковске повторный матч с «АКМ-Юниор». Начало игры в 19:00.