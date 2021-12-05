Белгородские волейболисты потерпели первое домашнее поражение в сезоне

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 19 декабря в Казани с единоличным лидером турнира. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

Вчера в девятом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» принимал на своей площадке «Динамо» из Ленинградской области. Легко выиграв первую партию (25:18), белгородцы затем проиграли три следующие (23:25, 22:25, 25:27), потерпев первое домашнее поражение в сезоне.

Мохамед Аль Хачдади набрал 28 очков и стал лучшим бомбардиром матча. Павел Тетюхин отличился 13 раз, на очко меньше в активе Георгия Заболотникова.

После вчерашнего игрового дня «Белогорье» опустился на восьмое место с 15-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (22), новосибирский «Локомотив» (21), московское «Динамо» (18), «Динамо-ЛО» (17) и нижегородский АСК (17).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 19 декабря в Казани с единоличным лидером турнира.