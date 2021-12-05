Еще десять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 74526 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще десять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Белгорода 1935 и 1946 годов рождения, житель Ракитянского района 1952 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, житель Ивнянского района 1952 года рождения и жительница Борисовского района 1955 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ. Еще одна жительница Белгородского района 1956 года рождения проходила лечение в Чернянской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - житель Старооскольского городского округа 1956 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1969 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения и житель Новооскольского городского округа 1952 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 337 пациентов заболели, а выздоровели – 65.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 74526 человек, выздоровели – 61889, умерли – 1574.

Сейчас из 2666-ти госпитализированных 69 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

29163 белгородца - на самоизоляции, 23542 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 218392 - сняты с самоизоляции.