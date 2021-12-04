Свыше 74 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 2606-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще восемь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Белгорода 1933 и 1954 годов рождения, две жительницы Белгородского района 1932 и 1953 годов рождения и жительница Белгорода 1954 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

Также среди скончавшихся - жительница Губкинского городского округа 1949 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1962 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1944 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 340 пациентов заболели, а выздоровели – 325.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 74189 человек, выздоровели – 61824, умерли – 1564.

Сейчас из 2606-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

29144 белгородца - на самоизоляции, 23422 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 217442 - сняты с самоизоляции.