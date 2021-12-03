Медицинское сообщество поддерживает продление ограничительных мер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белгородские врачи считают преждевременной отмену QR-кодов в регионе. Об этом сегодня сообщил начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Изменение схемы работы амбулаторных медучреждений позволило начинать лечение в первые дни после инфицирования. В результате уменьшилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания, которым требуется лечение в условиях стационара.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе приближается к 74 тысячам. Заболеваемость стабилизировалась, но не снижается. Только за последние сутки количество больных увеличилось еще на 333 человека. Поэтому отмена ограничительных мер преждевременна.

- В совокупности этот эффект достигнут теми мерами, которые есть – ограничения мероприятий, вакцинация, работа первичного медицинского звена, - уверен Андрей Иконников. - Если убрать действующие ограничительные меры, возможен скачкообразный рост заболеваемости. Медицинское сообщество поддерживает продление ограничительных мер.