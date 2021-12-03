В Белгороде начнут бесплатно тестировать контактировавших с больными COVID-19

Диагностика позволит выявлять заболевание на более ранних стадиях и оперативно начинать лечение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Белгородцы, которые контактировали с больным коронавирусной инфекцией, смогут пройти ПЦР-тест в своей поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В медучреждениях уже действуют специально созданные кабинеты, где берут биологический материал для этих тестов. Со следующей недели в список тех, кто может пройти тестирование, включат и эту категорию граждан.

Тестировать будут, конечно, не всех желающих. Чтобы пройти тест необходимо указать с кем конкретно был контакт. И только если этот человек внесен в федеральный реестр больных COVID-19, обратившегося обследуют. Результат станет известен в течение 48 часов.

- Берем тест, направляем в лабораторию, результат выгружается в систему и становится виден для тех, у кого есть личный кабинет на госуслугах, - рассказал сегодня начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. - 24 часа отводится на доставку материалов и 24 часа – на исследование.

Диагностика позволит выявлять заболевание на более ранних стадиях и оперативно начинать лечение.

- К сожалению, мы фиксируем тенденцию – врача на дом, по-прежнему, вызывают на 5-6 день, когда у заболевшего уже появляется одышка, - отметила главный врач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова. - Начинать амбулаторное лечение, когда уже есть осложнение, невозможно. Мы вынуждены направлять таких пациентов сразу в стационар.

Для исследования тесты направляют в лаборатории областной клинической больницы и Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области, что гарантирует их качество.