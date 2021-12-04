В Белгороде стартует традиционный Рождественский марафон

В нынешнем году участники марафона сделали добрые дела для более чем 700 человек. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Уже на следующей неделе, 7 декабря, в торжественной обстановке в присутствии губернатора области Вячеслава Гладкова будет дан старт марафону «Тёплым словом – добрым делом».

Мероприятие для Белгородчины знакомое и любимое – марафон шагает по региону с 2002 года. Тогда все началось в Белгородской государственной детской библиотеке, а инициатором марафона выступил знаменитый писатель Альберт Лиханов. В 2008 году эстафета была передана Белгородскому государственному университету. А в 2013-м акция приобрела статус Рождественского марафона, проходящего в течение всего года.

Принять участие во всенародной акции может любой желающий. Изначально взрослые волшебники исполняли мечты ребят, размещенные на новогодней елке. Спустя столько лет масштаб марафона кардинально изменился: помощь получают дети из социально-реабилитационных учреждений области, из малоимущих многодетных семей, пациенты белгородских больниц, одинокие пожилые граждане и подопечные дома сестринского ухода «Российского красного креста».