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Общество3 декабря 2021 13:08

В Белгородской области открыли еще один памятник Петру I

Его установили в честь юбилея российской прокуратуры
Алексей СЕРГУНИН
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Бронзовый бюст изготовил воронежский скульптор, член Союза художников России Игорь Горяинов. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

Бронзовый бюст изготовил воронежский скульптор, член Союза художников России Игорь Горяинов. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

В Валуйках в артефакт-парке открыли памятник Петру I. Его установили в честь юбилея российской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Бронзовый бюст изготовил воронежский скульптор, член Союза художников России Игорь Горяинов.

- Почти три сотни лет прокуратура охраняет правопорядок и законность, - отметил прокурор Белгородской области Владимир Торговченков. - Это тяжелый и кропотливый труд, направленный на защиту прав граждан РФ.

Официально празднование 300-летия российской прокуратуры будет отмечаться 12 января 2022 года.

Отметим, что валуйский Петр I – уже второй, появившийся в регионе за неполный месяц. Ранее памятник бывшему императору открыли в Белгороде 9 ноября. Кстати, первенца скоро будут проверять.