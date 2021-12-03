Каток на главной площади Белгорода будет в четыре раза больше прошлогоднего

Новый каток на Соборной площади почти готов к открытию. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В следующую субботу, 11 декабря, на Соборной площади Белгорода должен открыться каток. Монтажные работы уже завершаются.

Общая площадь новой конструкции составляет две тысячи квадратных метров, что в четыре раза больше, чем в предыдущий год. Для сравнения в мэрии напомнили, что размер катка на Красной площади – 2700 квадратных метров.

- Конструкционно объект достаточно сложный, сборно-разборный, большую часть элементов для его изготовления заказывали в Санкт-Петербурге. Заливать его будем с помощью спецтехники, - рассказал гендиректор Управления Белгорблагоустройства Максим Арабинский.

Общая площадь новой конструкции составляет две тысячи квадратных метров. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

По его словам, систему трубопроводов, по которым будет циркулировать хладоген, уже смонтировали и засыпали песком. Следующим этапом станет запуск холодильной установки и заливка льда.

Для наращивания десяти сантиметров льда потребуется порядка двадцати кубов воды. Заливать каток будут слоями. Сначала холодной водой, затем горячей, после чего лед отшлифуют. Отмечается, что оптимальная температура для катка +15 градусов. Поддерживать ее поможет шатровая конструкция.

- Каток сможет работать при плюсовой температуре на улице и при весеннем солнце. К тому же это удобно и очень зрелищно. Своды купола мы украсили светодиодными конструкциями и гирляндами. И уже сейчас видно, какая волшебная атмосфера внутри катка! С музыкальным сопровождением это будет что-то особенное для нашего города, — отметил Максим Арабинский.

Для безопасности одновременно на каток будут пускать не больше 120 человек. На входе будет работать система контроля. Помещение оборудуют видеонаблюдением.

Для безопасности одновременно на каток будут пускать не больше 120 человек. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Каток на Соборной площади будет бесплатным. Здесь также организуют пункт проката коньков. Как сообщили в городской администрации, для аренды закуплено около четырехсот пар и пять фигур для катания. Здесь также установят стеллажи для коньков, шкафчики для хранения личных вещей и туалет. Работать каток будет допоздна.