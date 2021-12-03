Металлоинвест - мировой лидер по запасам железной руды

Таковы результаты оценки, выполненной компанией в соответствии с международными стандартами JORC 2012.

При оценке запасов учитывались не только геологическая модель месторождений и прогнозный объём производства товарной железной руды, но и оценочное производство продукции высоких переделов – окатышей и горячебрикетированного / прямовосстановленного железа в долгосрочной перспективе.

- Новая оценка запасов свидетельствует о том, что Металлоинвест стал мировым лидером по величине и жизненному циклу запасов железной руды среди всех горно-металлургических компаний, – заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – За 11 лет, прошедших с предыдущей оценки запасов, наши предприятия добыли около 1,7 млрд тонн железной руды, а международные стандарты существенно изменились в сторону ужесточения. Тем не менее, нам удалось нарастить запасы до крупнейших в мире – благодаря доразведке месторождений, новым геологическим моделям, совершенствованию планирования горных работ, повышению качества товарной продукции и разработке технологии обогащения окисленных кварцитов.

Оценка проводилась с привлечением ведущего международного консультанта-верификатора – британской компании SRK. Утвержден отчет компетентного лица о величине минеральных запасов и ресурсов (CPR).