«Дети - детям»: в Белгородской области прошла благотворительная акция

Акцию среди учащихся школ организовало местное отделение Российского Красного Креста совместно с управлением образования района. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

В Ракитянском районе прошла благотворительная акция «Дети – детям», - информирует районная пресс-служба. Помощь в виде канцелярских товаров была оказана 46-ти ребятам из малообеспеченных семей.

Волонтеры средней школы № 1 вручили ребятам наборы канцелярских товаров: ученические тетради, альбом для рисования, ручки, простые и цветные карандаши, краски, клей, линейки, наборы цветной бумаги и картона, ластики, обложки для тетрадей.

Акцию среди учащихся школ организовало местное отделение Российского Красного Креста совместно с управлением образования района.

- Если ты успешен, многого добился в жизни, но в то же время, видя, что окружающий мир не так благосклонен ко всем людям, есть инвалиды, болеющие дети, ты помогаешь обездоленным, значит, сердце твое не очерствело и с нравственностью тоже все в порядке, - уверена председатель местного отделения Красного Креста Полина Агаркова. - Будем милосердны!