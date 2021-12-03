Белгородские спасатели избавили собаку от мучений

Немного отдохнув и успокоившись на руках хозяйки, собака вильнула хвостом и запрыгнула к себе в будку. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Утром 2 декабря в центр обработки вызовов (112) поступил звонок от обеспокоенной жительницы села Таврово. Она сообщила, что ее собаке карабином зажало лапу, из-за чего животное длительное время не выходит из будки, постоянно скулит и лает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Женщина пыталась помочь своему питомцу самостоятельно, но без помощи специальных инструментов ей это не удалось. После безуспешных попыток хозяйка решила обратиться за помощью к спасателям.

На место вызова выехали спасатели поисково-спасательной службы области. Сотрудники ведомства помогли собаке вытащить лапку из карабина с помощью специальных средств. Хозяйка питомца не осталась в стороне от спасательной операции – она всячески помогала сотрудникам МЧС России усмирить испуганную собаку, которая не желала идти на контакт с новыми для нее людьми.

Признаков травмирования у пса не обнаружено. Немного отдохнув и успокоившись на руках хозяйки, собака вильнула хвостом и запрыгнула к себе в будку.

Основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. Но в данном случае был учтен тот факт, что именно в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники спасательного ведомства откликнулись на просьбу об оказании помощи животному.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.