Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 10:04

В первый день зимы под Белгородом произошло убийство

Злоумышленник трижды ударил 51-летнего мужчину ножом в грудь
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Убийство произошло 1 декабря в селе Верхнеберезово Шебекинского городского округа. По версии следствия, дома у 59-летнего местного жителя было застолье. К полуночи и он, и его 51-летний гость находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дружеские посиделки закончились ссорой. Хозяин дома схватил нож и три раза ударил им гостя в грудь. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия, а подозреваемый вышел на улицу и стал ломиться к соседям. Жители села вызвали полицию. Правоохранители обнаружили бездыханное тело и задержали предполагаемого злоумышленника.

По информации Следственного комитета Белгородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.