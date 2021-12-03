В первый день зимы под Белгородом произошло убийство

Убийство произошло 1 декабря в селе Верхнеберезово Шебекинского городского округа. По версии следствия, дома у 59-летнего местного жителя было застолье. К полуночи и он, и его 51-летний гость находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дружеские посиделки закончились ссорой. Хозяин дома схватил нож и три раза ударил им гостя в грудь. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия, а подозреваемый вышел на улицу и стал ломиться к соседям. Жители села вызвали полицию. Правоохранители обнаружили бездыханное тело и задержали предполагаемого злоумышленника.

По информации Следственного комитета Белгородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.