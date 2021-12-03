В ДТП под Белгородом погиб велосипедист

Происшествие случилось в пятницу, 3 декабря, около одиннадцати часов в поселке Борисовка. По предварительным данным, на перекрестке улиц Коминтерна и Первомайская велосипедист, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил «Ниссан» под управлением 25-летнего водителя. В результате произошло столкновение.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что водитель велосипеда от полученных травм скончался. По данным полиции, это мужчина. Его личность еще устанавливают. Сотрудники органов внутренних дел также выясняют все обстоятельства смертельной аварии.