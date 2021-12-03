За день в белгородских больницах умерли девять человек с коронавирусом

По данным на 3 декабря, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 333 человека. Выздоровели 347. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19. Это две жительницы Белгорода 1949 и 1961 годов рождения, жительница Яковлевского городского округа 1969 года рождения, жительница Корочанского района 1952 года рождения, жительница Ракитянского района 1947 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1951 года рождения, жительница Новооскольского городского округа 1955 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1968 года рождения и жительница Валуйского городского округа 1948 года рождения.

Госпитализированы с коронавирусом сейчас 2590 жителей региона. Из них 67 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

За всю историю пандемии COVID-19 в Белгородской области заболели 73849 человек. Выздоровели 61499. Умерли 1556.