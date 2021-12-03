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Спорт3 декабря 2021 8:03

Белгородские тхэквондисты привезли 35 медалей из Липецка

Участие в межрегиональном турнире принимали почти 400 спортсменов из восьми регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
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В командном зачете у сборной Белгородской области третье место. Фото ЦСП Белгородской области.

В командном зачете у сборной Белгородской области третье место. Фото ЦСП Белгородской области.

В Липецке завершился традиционный межрегиональный турнир по тхэквондо «Жемчужина Черноземья». В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из восьми регионов РФ.

Белгородцы завоевали 35 медалей, включая шесть золотых.

Первые места заняли Дарья Осьмакова, Богдан Логачев (оба - ДЮСШ 4), Милена Сидоренко, София Линкова, Ева Скрябина и Кирилл Перес Плахотич (все - СШОР5).

Кроме того, в командном зачете у сборной Белгородской области третье место.